Syv måder til at tackle migrantkrisen

Vi tager deres fisk og udhuler deres skatteindtægter. Migrantkrisen kan ikke løses ved bare at lukke grænser. Der er først og fremmest behov for at bekæmpe årsagerne til den stigende strøm af migranter. Denne analyse giver syv bud på måder til at begrænse migration fra især Vestafrika.