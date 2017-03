Tæller 10. klasseelever med i elevflugt?

Elevflugten fra folkeskolen sætter nye rekorder. Sådan skrev Ugebrevet Mandag Morgen den 19. februar i år – et budskab som blev gengivet af andre medier og fik flere politikere til at reagere. Men konklusionen er for unuanceret, skriver netmediet Zetland i et faktatjek.

I Mandag Morgens artikel fremgår det, at andelen af elever i folkeskolerne i dag er faldet til 76,9 procent i forhold til i 2007. Tallet inkluderer også elever på 10. klassetrin, hvor mange unge vælger at tage på efterskole. Tæller man den gruppe elever med, så øges indtrykket af ”elevflugt fra folkeskolen”.

Ser man bort fra eleverne i 10. klasserne, så er det ikke længere 76,9 pct. af børn og unge, der går i folkeskole, men derimod flere – nemlig 79,5 pct.

“Det er så mange, at man skal overveje, hvad man tæller med. Og hvis man skal regne på folkeskolen, mener jeg, at man skal holde sig til de obligatoriske klassetrin op til niende klasse,” siger Lene Riberholdt, der er fuldmægtig i afdeling for Befolkning og Uddannelse på Danmarks Statistik, til Zetland.

Også professor på Aalborg Universitets Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning, Palle Rasmussen, mener, at det er mest retvisende at se bort fra grundskolens højeste klassetrin. Alene at fokusere på de 76,9 pct. er misvisende for debatten – ikke mindst fordi 10. klasse er valgfri, mener han.

”Det er vildledende tal for at gøre det mere dramatisk. De retvisende tal må være at se på grundskolen fra børnehaveklassen til niende,” siger Palle Rasmussen.

Efterskoleophold er ikke kun et 10. klasse-fænomen

Hos Mandag Morgen er man ikke i tvivl om, at eleverne i folkeskolens 10. klasser skal tælles med.

“For både 8., 9. og 10. klasse er der elever, der går i efterskole i stedet for i folkeskole, så hvis man slet ikke vil tælle efterskoler med, skulle man også udelade de klassetrin. Men igen ville det ikke give det fulde billede, da der også for 8., 9. og 10. klasse sker et fravalg af folkeskolen til henholdsvis privatskoler og efterskoler,” siger journalist Andreas Baumann fra Mandag Morgen til Zetland.

I sit faktatjek påpeger Zetland også, at Mandag Morgen laver en forsimpling, når bladet påstår, at antallet af folkeskoler er ”styrtdykket” – fra 1.683 i 2001 til 1.289 i dag. Det dyk bør samtidig ses i lyset af, at mange folkeskoler i tidens løb er lagt sammen.

“Der har været en meget stor administrativ sammenlægning af skoler. Men børnene oplever ikke nødvendigvis en ændring i deres hverdag,” siger Lene Riberholdt fra Danmarks Statistik til Zetland. Hun forklarer, at når en skole “bortfalder i statistikken” på grund af skolesammenlægning, så fortsætter en del børn med at gå i skole i de samme bygninger – bare under en sammenlagt skole.

Den pointe bliver da også nævnt i Mandag Morgens artikel, men det fremhæves samtidig, at faldet i antallet af skoler ikke alene skyldes sammenlægninger. ”Det er blot en lille del af forklaringen,” skriver ugebrevet.

Læs hele Zetlands artikel her.