Vi ved ikke, om Thyra Franks plejehjem blev overbetalt

“Thyra Franks plejehjem blev ikke overbetalt” Citat: Radio24syv den 8. marts 2017. “Radio 24/7 bruger forkerte tal i historie om plejehjemmet Lotte” Citat: Notat fra Socialdemokratiet 8. marts 2017 Det er særdeles vanskeligt at afgøre, hvorvidt plejehjemmet Lotte blev overbetalt i forhold til kommunale plejehjem. Både Radio24syv og Astrid Kragh kan have ret i deres respektive påstande. I sidste ende handler det om, hvorvidt man accepterer opstillede præmisser for de tal, som parterne bruger til at underbygge deres konklusioner.

Plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, som ældreminister Thyra Frank (LA) var leder af fra 1988 til 2011, blev ikke overbetalt. Den nyhed kunne Radio24syv fortælle i sit morgenprogram den 8. marts. Det fik Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag til at fare til tasterne.

”Historien bygger på forfejlede og misforståede tal”, skrev Astrid Krag efterfølgende på Facebook. Hun er stadig af den opfattelse, at Plejehjemmet Lotte blev overbetalt.

Men hvem har ret?

TjekDet har set nærmere på tallene, og så har vi talt med professor i kommunaløkonomi ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, der også har hjulpet Radio24syv med at se på økonomien på landets plejehjem. Han mener, at det ikke giver megen mening at diskutere tallene, fordi man hverken kan dokumentere, at der har fundet overbetaling sted – eller det modsatte.

Radio24syvs historie landede ovenpå længere tids debat om Plejehjemmet Lottes økonomi. Siden Thyra Frank (LA) blev udnævnt til ældreminister, har det meget omtalte plejehjem og dets økonomi været omdrejningspunkt for samråd, § 20-spørgsmål og adskillige politiske diskussioner. Astrid Krag har gentagne gange antydet, at det er hyklerisk, at Thyra Frank i sit nuværende embede som ældreminister vil skære i økonomien på ældreområdet, når hun i sit tidligere hverv som plejehjemsleder selv nød godt af at have ekstra mange penge til at få plejehjemmet til at køre rundt.

”Ministeren burde jo være den første til at vide, at penge betyder noget. Hun var jo selv leder på et plejehjem, der havde langt flere penge,” har Astrid Krag bl.a. sagt fra Folketingets talerstol.

Påstand #1 Radio24syv: Budgettet på Thyra Franks plejehjem Lotte lå på niveau med det kommunale gennemsnit i Danmark. Socialdemokratiets kritik: Gennemsnitstaksten i den rapport, der ligger til grund for fastsættelsen af døgntaksterne for friplejehjemmene, og som Radio24syv henviser til, er fastsat ud fra et lille udsnit af de kommunale plejehjemstilbud. En sammenligning med kommunernes faktiske udgifter viser, at taksterne ikke var udtryk for landsgennemsnittet.

Umuligt at sammenligne friplejehjems takster direkte med kommunale plejehjems

Socialdemokratiet har formuleret en kritik af Radio24syvs historie om taksterne til Plejehjemmet Lotte i et notat. Kritikken er sat op i fire punkter, som vi nu ser nærmere på.

På Plejehjemmet Lotte var døgntaksten pr. beboer i 2011 1.559 kr. Radio24syv fortæller, at den takst var på niveau med de kommunale plejehjem, og radiokanalen baserer det på en rapport fra Servicestyrelsen og Kommunernes Revision, der blev brugt som grundlag for at fastsatte taksterne for friplejehjem tilbage i 2008. På baggrund af en analyse af udgifterne på 41 forskellige plejetilbud, når man i rapporten frem til, at den gennemsnitlige takst for de mest plejetunge ældre er 1.670 kr. Altså 111 kr. mere, end Lottes døgntakst var tre år senere i 2011, hvor Thyra Frank forlod plejehjemmet til fordel for en plads i Folketinget.

Socialdemokratiet mener omvendt, at Lotte har fået overbetaling i sammenligning med de kommunale plejehjem.

Fastsættelse af taksterne Plejehjemmet Lotte var i hele den periode, som diskussion drejer sig om, nemlig fra 2008 og frem, et såkaldt friplejehjem. Det vil sige en privat selvejende institution, der får betaling for pleje og service via takster, der er bestemt ved lov. I 2008 udregnede man en model for fastsættelse af de takster, som friplejehjem modtager pr. beboer. Taksterne blev dengang fastsat ud fra en beregning af de gennemsnitlige udgifter for tre typer af plejehjemsbeboere, inddelt efter hvor plejekrævende beboerne er. For den mest plejekrævende gruppe, dvs. beboere der kræver 3,8 timers pleje om dagen eller mere, blev den gennemsnitlige takst udregnet til at være 1.670 kr inkl moms. Friplejehjemstaksten blev sat lidt lavere, nemlig til 1660 kr. Man har siden revideret lovgivningen i 2011, så døgntaksterne til friplejehjem ikke længere fastsættes efter nationale takster, men efter den enkelte kommunes egne takster. På Plejehjemmet Lotte modtog man beboere til en døgntakst på 1.559 kr. i 2011, da Thyra Frank forlod plejehjemmet.

Det er korrekt, at 2008-rapporten fra Kommunernes Revision ikke har alle kommuner med i udregningerne af det gennemsnit, der ligger til grund for fastsættelse af taksterne til friplejehjem. Der er 21 kommuner med i rapporten. Men ifølge professor Per Nikolaj Bukh findes der ikke nogen fyldestgørende opgørelse over de kommunale døgntakster til plejecentrene, som kan danne sammenligningsgrundlag for døgntaksten hos Plejehjemmet Lotte.

I deres notat henviser Socialdemokratiet og Astrid Krag til en opgørelse over udgifterne til kommunale plejehjem, der fremgår af et svar fra daværende social-, børne- og integrationsminister fra 2013. Opgørelsen viser, at den kommunale gennemsnitsudgift pr. beboer pr. år var mellem 422.000 kr. og 396.000 kr. i årene 2007-2012. Det vil sige en udgift pr. beboer på mellem 1.156,16 kr. og 1.084,93 kr.

Og det ser jo umiddelbart ud til, at den årlige udgift har været markant højere end de årlige udgifter på de kommunale plejehjem, når man ser på de tal.

Problemet med sammenligningen er imidlertid, at opgørelsen fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet ikke tager højde for, at plejehjemsbeboere er en broget skare, der kræver vidt forskellig pleje og derfor også medfører vidt forskellige omkostninger.

Det er derfor ifølge Per Nikolaj Bukh ikke rimeligt at sammenligne udgifterne til Plejehjemmet Lottes beboere, der – ifølge de kommuner, der henviste de ældre til Lotte – hørte til de mest plejekrævende og dermed omkostningstunge, med de gennemsnitlige kommunale udgifter til plejehjemsbeboere. Den sidste gruppe dækker nemlig over både meget plejekrævende og mere selvhjulpne beboere.