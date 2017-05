Troels Lund Poulsen: Industri 4.0 kræver opgør med silopolitik

I dag samles regeringens disruptionråd for første gang. For beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er succeskriteriet klart: ”Det bliver, at vi får nedbrudt silotankegangen,” siger ministeren, som får rollen som statsministerens forlængede arm i det nye råd.