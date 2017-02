Er Trump udsat for historisk modstand mod sine ministre?

USAs nyvalgte præsident, Donald Trump, er stærkt utilfreds med, at det amerikanske Senat endnu ikke har godkendt alle Trumps nominerede ministre. Han kalder det en obstruktion uden historisk sidestykke.

“Det er en skændsel, at hele min regering endnu ikke er på plads. Det er den største forsinkelse i vores lands historie. Demokraterne obstruerer,” skrev Donald Trump på Twitter den 8. februar 2017.

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. februar 2017

Omend der godt nok nu er gået en måned siden præsidenten udnævnte sine første ministre, så er der foreløbig langt fra tale om en historisk forsinkelse, skriver den britiske tv- og radiostation BBC i et faktatjek.

Når en amerikansk præsident har udpeget sit ministerhold og topembedsmænd, skal de i hovedreglen herefter godkendes af Senatet. Det sker ved høringer, hvor de nominerede ministre udspørges af Senatets politikere. Før en minister kan indtage sit embede, skal et flertal af senatorerne have nikket ja til ministervalget.

Afhøringerne og undersøgelserne af ministrene blev indledt i begyndelsen af januar og er endnu ikke afsluttet. Tidligere præsidenter har dog måtte vente endnu længere på at få deres ministre bekræftet af Senatet. Den tidligere præsident Barack Obama er indehaver af den nyere tids rekord for, hvornår alle ministre i en præsidents regering kom på plads. I Obamas første embedsperiode i 2008, måtte han vente næsten fire måneder, før Senatet havde godkendt de sidste nominerede medlemmer af Obama-administrationen, oplyser BBC.

Der har godt nok været eksempler på, at de demokratiske senatorer ikke ligefrem har fremskyndet høringsprocessen, men samtidig har Trump dog også taget sig mere tid end tidligere præsidenter til at nominere sine ministre. Alligevel har præsidentens pressetalsmand, Sean Spicer, fastslået, at det foreløbig har taget “latterligt” lang tid at få ministerholdet bekræftet.

“De demokratiske senatorer har gjort alt, hvad der står i deres magt for at forsinke arbejdet, mens præsidenten fortsætter med at gennemføre de initiativer, som han har lovet,” sagde Sean Spicer under en pressebriefing for en uge siden.

Også Mitch McConnell, der er leder af der republikanske flertal i Senatet, har kritiseret processen. Han mener, at “demokraternes obstruktion har nået et nyt ekstremt niveau”, som han samtidig har kaldt “et historisk brud med traditionen”.

“Det er tid til langt om længe at acceptere valgresultatet og komme videre,” konkluderede han under en tale i Senatet forleden.

Læs hele BBCs faktatjek her.