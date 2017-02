Fup og fakta om Trumps svenske hændelse

Ikke mindst svenskerne var et stort spørgsmålstegn, da den amerikanske præsident, Donald Trump, lørdag nævnte Sverige i forbindelse med en tale for sine vælgere i delstaten Florida. En del af præsidentens tale handlede om at sikre USA’s grænser mod blandt andet terrorister for at undgå terroraktioner, som på det seneste har fundet sted i blandt andet Nice, Paris og Bruxelles. Og det er i den forbindelse, Donald Trump også nævner “det, der skete i Sverige i går aftes”.

Det sagde Trump i sin tale

”Vi er nødt til at holde vores land sikkert. Se nu, hvad der er sket i Tyskland. Se, hvad der skete i Sverige i går aftes. Sverige. Hvem skulle have troet det? Sverige, der tog et stort antal (flygtninge og indvandrere, red.) ind. De har problemer, som de ikke havde forventet,” sagde Trump. Og det var her, det store spørgsmål opstod. For der skete ikke rigtig noget i Sverige fredag aften, der kunne relatere til den del af præsidentens tale, altså terrorisme.

Både den svenske regering, journalister og alverdens brugere på de sociale medier begyndte at efterspørge en forklaring på, hvad Donald Trump egentlig mente. Først søndag aften forsøgte han at forklare sig.

”Min udtalelse om, hvad der sker i Sverige, var en henvisning til en historie, der blev sendt på Fox News om immigranter og Sverige,” skrev han på sit Twitterprofil.

My statement as to what’s happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

Fredag aften amerikansk tid interviewede den amerikanske tv-station Fox News, der går for at have konservative synspunkter, dokumentaristen Ami Horowitz. Han har besøgt Sverige og lavet en video, hvor han skildrer, hvilke konsekvenser, det har haft for det svenske samfund, at landet har modtaget mange flygtninge og indvandrere. Videoen blev offentliggjort på Youtube i december sidste år og indeholder en lang række påstande, der især fokuserer på de negative aspekter. Og det er netop den video, som Ami Horowitz blev interviewet om i indslaget på Fox News – og som Donald Trump altså henviste til i sin tale.

Sveriges største avis Aftonbladet har faktatjekket nogle af de påstande, som Ami Horowitz fremfører i interviewet. Og avisen konkluderer, at Horowitz kommer med en hel del generaliseringer, overdrivelser og deciderede usandheder.

Påstand: Et ”nyligt terrorangreb” i Sverige

Ami Horowitz hævder, ”at det ikke er længe siden, det første islamiske terrorangreb fandt sted i landet”. Her henviser han formodentlig til et selvmordsangreb, der fandt sted i Stockholms bymidte for mere end seks år siden. Altså ikke en hændelse, der ”lige” har fundet sted. Det skete flere år før 2015, hvor antallet af flygtninge til europæiske lande var på sit højeste, skriver Aftonbladet.

Påstand: Våbenkriminalitet og voldtægter er steget, siden Sverige åbnede sine grænser

Ifølge en officiel svensk undersøgelse forbrød 13 pct. af landets befolkning sig mod straffeloven i år 2015. Det er rigtignok en stigning i forhold til året før, men på niveau med år 2005. Og ifølge det svenske kriminalpræventive råd, BRA, er omfanget af vold med døden til følge faldet i Sverige i løbet af de seneste år. I 2015 var der 85.100 tilfælde af overfald. Det var en stigning på to pct. i forhold til året før. Ligeledes i 2015 blev der anmeldt 5.290 tilfælde af voldtægt. Det var til gengæld et fald på 12 pct. i forhold til året før, oplyser Aftonbladet.

Påstand: Flygtninge står bag stigning i kriminaliteten, men myndighederne holder det hemmeligt

Der foreligger, ifølge avisen, ikke statistikker, der kan bekræfte, at flygtninge står bag stigningen i anmeldte overfald mv. Prøver man i stedet at se på, hvem der bliver dømt for kriminalitet, kommer man heller ikke så langt, da myndighederne ikke konsekvent undersøger de dømtes etniske tilhørsforhold. En rapport fra år 2005 viser dog, at især personer født uden for Sverige i højere grad bliver mistænkt for kriminelle forhold i forhold til indfødte.

Men ifølge den øverstkommanderende for det svenske politi, Thomas Wallberg, er kun en mindre del af sagerne begået af flygtninge.

Påstand: 160.000 flygtninge ankom til Sverige i 2016

Tallet er forkert. 30.000 ansøgte om asyl i Sverige sidste år. Derimod var antallet langt højere i 2015, nemlig 163.000.

Påstand: Af de flygtninge, der kom til Sverige sidste år, er kun 500 i beskæftigelse

Ifølge de svenske immigrationsmyndigheder var der sidste år kun 494 flygtninge i job. Det skyldtes blandt andet, at de svenske immigrationsmyndigheder på det tidspunkt ikke prioriterede at få flygtninge i job, mens flygtningestrømmen og presset på asylsystemet var på sit højeste.

Påstand: Udover at få bolig og uddannelse, får asylansøgerne også landets mest gavmilde offentlige ydelser

Asylansøgere uden værdigenstande eller job kan rigtig nok få offentlige ydelser. Det svinger mellem 19 og 71 svenske kroner pr. voksen flygtning pr. dag. En flygtning kan højest få 2.201 svenske kroner pr. måned. Det er halvt så meget, som det svenske gennemsnitlige niveau for offentlige ydelser til voksne, der lyder på omkring 4.000 svenske kroner.

Myndighederne tilbyder rigtig nok flygtninge tag over hovedet. Det samme gælder for uledsagede flygtningebørn, der ligeledes kommer på skolebænken.

Påstand: Der er no-go-zoner i belastede forstæder, hvor politiet ikke vil komme, fordi det er ”for farligt”

I februar sidste år offentliggjorde politiet en rapport over de mest belastede forstæder i Sverige. Her opstod begrebet ”no-go-zoner” i den offentlige debat. Men det blev ikke brugt i politiets rapport, og det er – ifølge Aftonbladet – ikke korrekt, at politiet ikke vil komme i de nævnte områder.

Ami Horowitz’ video om Sverige kan ses herunder. Videoen tager udgangspunkt i interviews med en journalist og to svenske politibetjente, der fortæller om sociale problemer, konflikter og stigende kriminalitet, der hævdes at hænge sammen med stigningen i antallet af flygtninge og indvandrere.