Tyske soldater beskyldt for at voldtage litauisk pige

Tyske soldater, der er udstationeret i Litauen, har været ofre for en falsk nyhed, meddeler det tyske forsvarsministerium. Litauiske politikere og medier modtog for nogle dage siden en e-mail, hvoraf det fremgik, at tyske soldater i det baltiske land har voldtaget en mindreårig litauisk pige. Men såvel tyske som litauiske myndigheder afviser beskyldningen.

Forsvarsministeriets udtalelse kommer efter en artikel i det tyske magasin Der Spiegel, som havde fået kendskab til ”nyheden”.

Magasinet citerer en Nato-diplomat for at sige, at den falske nyhed formodentlig er sat i omløb af russere for at miskreditere det tyske forsvar, Bundeswehr, og Nato, som både Tyskland og Litauen er medlem af. Og det er netop forsvarsalliancen, der har bedt om at få de tyske soldater udstationeret i Litauen, hvor de har opholdt sig i de seneste par uger.

”Vi befinder os i Litauen for at øge sikkerheden, men forfatterne til denne falske nyhed forsøger at tegne et billede af, at en hobe af forbrydere er ankommet til landet,” siger en unavngiven Nato-officer til Der Spiegel.

Det er ikke første gang, at Tyskland bliver ramt af falske anklager om misbrug af børn. Sidste år berettede flere russiske medier om, hvordan flygtninge i Berlin havde misbrugt en ung russisk pige, og at de tyske myndigheder ikke ville efterforske sagen. Også den nyhed viste sig at være uden hold i virkeligheden.

De litauiske politikere og medier modtog den detaljerige e-mail den 14. februar, der hævdede, at de tyske soldaters overfald mod den unge litauer havde fundet sted den 9. februar i Jonava, der er den niende største by i Litauen. Byen ligger kun ti-minutters kørsel fra byen Rukla, hvor de tyske soldater befinder sig.

Ifølge Der Spiegel blev ”nyheden” hurtigt omsat til nyhedshistorier af mindre litauiske medier.

En talsmand fra det tyske forsvarsministerium oplyser, at det litauiske politi har undersøgt sagen og hverken har fundet offer, øjenvidner eller formodede gerningsmænd. Til gengæld er de litauiske myndigheder nu i gang med at undersøge, hvem og hvor e-mailen kommer fra.