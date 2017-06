Udskældt kapitalfond bruger 50 millioner kr. på forsvar

Det har været en dyr affære at opbygge et forsvar for Altor i erhvervsskandalen om OW Bunkers konkurs, viser materiale som InsideBusiness er kommet i besiddelse af. Kromann Reumert har også hjulpet fondens hovedpersoner, selv om advokathuset spillede en hovedrolle ved børsnoteringen.