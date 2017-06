Universiteter straffes for at mangle ”kvalitet”

Regeringen vil med ny bevillingsreform have universiteter og erhvervsakademier til at fokusere mere på kvalitet og beskæftigelse, og det betyder økonomiske klask til bl.a. Aalborg Universitet. Det mener rektoren er ”unfair”, fordi universitetet taber på parametre, der ikke har noget med kvalitet at gøre.