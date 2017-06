USA dropper ud af global skatteaftale

Lande mister milliarder i skat OECD anslår, at verdens nationale statskasser hvert år mister mellem

4 og 10 pct. af selskabsskatten, fordi virksomheder flytter til skattely

60 lande med EU, Kina, Indien og Japan i spidsen underskrev i sidste uge i Paris et regelsæt, der skal sætte en stopper for statskassernes massive tab af skatteprovenu i forbindelse med store virksomheders internationale skatteplanlægning.

Ifølge OECD beløber disse tab sig til mindst 1 billion kr. om året på globalt plan.

Aftalen er en udløber af det såkaldte BEPS-projekt, hvor OECD i samarbejde med G20 har sat sig for at skabe mere bæredygtige globale skatteforhold. BEPS står for Base Erosion and Profit Shifting og beskriver således det problem, at nationalstaternes skattebaser skrumper, når virksomheder flytter deres overskud til jurisdiktioner med lav skat.

USA’s præsident, Donald Trump, har ikke ønsket at underskrive aftalen.