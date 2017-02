V-minister snupper æren for SR-regeringens kræftplan

I sidste uge satte regeringen, kommunerne og regionerne gang i udrulningen af den fjerde nationale kræftplan. Den nyhed nåede sundhedsminister Ellen Trane Nørby lige at dele på Facebook lørdag, inden hun et par dage efter gik på barsel. Men hun får lige skrammet skruen en tand for meget i sin begejstring over, hvor meget VK-regeringen i sin tid fik sat igang for at behandle og forebygge kræft.

Det fortæller DR2-programmet Detektor.

I sit Facebookopslag skriver sundhedsministeren nemlig, at VK-regeringen, der sad ved magten fra 2001 til 2011, tog initiativ til både Kræftplan I, II og III. Det er bare ikke korrekt, skriver Detektor.

Det var nemlig ikke VK-regeringen, der tog initiativ til den første kræftplan. Initiativtageren var i stedet Carsten Koch (S), der var sundhedsminister i Poul Nyrup Rasmussens (S) regering. Koch nedsatte i 1998 en kræftstyregruppe som i 2000 resulterede i Kræftplan I.

Detektor har spurgt Ib Valsborg, som var departementschef i Sundhedsministeriet under SR-regeringen, hvordan arbejdet med Kræftplan I blev sat i gang. Ifølge Valsborg handlede det især om, at Kræftens Bekæmpelse pressede på for at få flere midler, og det var SR-regeringen – og hverken politikere fra Venstre eller Konservative – der tog det politiske initiativ.

Du kan læse hele Detektors faktatjek her.