Varmepumpen vinder frem som energieffektiv varmekilde

På et tidspunkt hvor verden for alvor har brug for gode nyheder, tyder mere og mere på, at FN’s klimatopmøde i Paris COP21 vil give verden netop det. 163 lande har forud for klimatopmødet, der begynder om to uger, afgivet løfter om så store reduktioner i udledningen af klimagasser, at man kan holde den globale opvarmning på et plus på 2,7 grader celsius. Det er 0,7 grader celsius mere, end videnskaben anbefaler. Men det er samtidig omkring 1,5 grader celsius mindre end den kurs, verdenssamfundet aktuelt befinder sig på. Samtidig vil en håndfuld lande og industrier levere flere reduktioner, inden COP21 slutter den 11. december.

Dermed vil COP21 og de mange virksomheder, byer og andre interessenter, der er med i Paris sende et klart signal til private investorer om, at verden uigenkaldeligt har besluttet sig for at overgå til et fossilfattigt økonomisk paradigme. Det vil ifølge Liz Gallagher, ekspert i international klimaøkonomi, forstærke den allerede kraftige tendens i retning af, at verdens største investorer ser fossile investeringer som risikable og derfor afhænder dem. COP21 står til at blive den succes, som glippede i ved COP15 i København for seks år siden. Der er godt nyt – både for klimaet og verdens befolkninger.