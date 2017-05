Venstre vil liberalisere lægemarkedet

En af løsningerne på den nuværende lægemangel i yderområderne er, at private aktører overtager driften af den lokale lægepraksis. Men lovgivningen giver kun mulighed for tidsbegrænsede kontrakter og ikke for ejerskab. Det vil Venstre og Dansk Erhverv lave om på, så der kommer mere lige konkurrence på området.