”Vi blev lidt grebet af The American Dream”

For godt to år siden deltog den århusianske intranetvirksomhed Colibo i Udenrigsministeriets bootcamp for danske startups i Silicon Valley, SCALEit. Det blev en katalysator for den unge virksomhed, som i januar fik en tocifret millioninvestering, og som nu gør klar til at udfordre Facebook.