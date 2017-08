Virksomheder plages af falske nyheder

Det er ikke kun politikere, der har problemer med falske nyheder, der indeholder ondsindede rygter. Nu er flere store amerikanske virksomheder også blevet ramt. Det skriver det amerikanske medie Financial Times (kun for abonnenter).

Verdens største kæde af kaffebarer, Starbucks, blev i denne måned offer for en falsk reklame, da kaffegiganten angiveligt skulle uddele gratis iskaffe til illegale immigranter i USA. Det passede bare ikke.

Rygtet stammede fra en reklame med Starbucks logo, der var blevet lagt ud på Twitter. Starbucks svarede på det sociale medie, at reklamen var “fuldstændig falsk”, men da var den allerede spredt vidt på de sociale medier.

This is completely false. Starbucks is not sponsoring any such event. Please do not spread misinformation. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 4. august 2017



Flere amerikanske virksomheder kender til problemet med misinformation på nettet. De ramte tæller blandt andet sodavandsproducenten Pepsi og firmaet Monsanto, der producerer genmodificerede afgrøder. Den redelighed, Starbucks havnede i, er endnu et eksempel på, at sociale medier er en særdeles gunstig platform, hvis man ønsker at sprede misinformation. Og det kan gå hårdt ud over virksomhederne.

“Det både skader virksomhederne økonomisk og ødelægger tilliden til dem, og det skaber en atmosfære, hvor folk ikke ved, hvem de kan stole på,” siger chefredaktør for det amerikanske faktatjek-medie Snopes.com til Financial Times.

Facebook, som også har problemer med florerende falske nyheder, har indledt et samarbejde med flere faktatjek-medier, der blandt andet tæller Snopes.com. Faktatjek-medierne kan således markere opslag på Facebook som falske. Derefter sørger Facebook for, at opslaget ryger længere ned i folks newsfeed, så færre ser opslaget. Tilsvarende har Twitter oprettet et system, hvor brugerne kan angive falske Twitter-profiler, skriver Financial Times.