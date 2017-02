Wiki beder om en kop kaffe mod falske nyheder

Det store onlineleksikon Wikipedia har lanceret en ny kampagne, der skal skaffe flere midler til at holde opslagsværket i luften.

”Vi er her for at give dig pålidelige og neutrale oplysninger i en verden, hvor falske nyheder spredes for let”. Sådan begrunder Wikipedia blandt andet sin opfordring til brugerne om at donere 20 kr. – et beløb, som i annoncen sammenlignes med prisen på en kop kaffe.

Leksikonet, der er ejet af organisationen Wikimedia Foundation, drives som et nonprofit-medie uden reklamer. Derfor indsamler opslagsværket løbende bidrag fra brugerne. Og denne gang forsøger man sig altså med at få brugerne til at svinge kreditkortet med henvisning til udbredelsen af falske nyheder.

Wikipedia er baseret på frivillig arbejdskraft, hvor alle brugere har mulighed for at bidrage til indholdet. Når Wikimedia Foundation ikke betaler sine ”leverandører”, hvad går de frivillige bidrag så til? En meget stor andel af midlerne går til aflønning af 280 medarbejdere, som for eksempel administrativt personale og IT-udviklere. Herudover er der store udgifter til vedligehold og indkøb af IT-udstyr.

Organisationen havde i seneste regnskabsår – juni 2015 til juni 2016 – udgifter for omkring 460 mio. kr. Men donationerne går ikke alene til at dække driften. En del af de indsamlede beløb sættes til side til blandt andet uforudsete udgifter.

I seneste regnskabsår modtog leksikonet omkring 575 mio. kr. i donationer fra brugere, fonde og virksomheder, oplyser statistikportalen Statista.