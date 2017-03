Ydmygt EU lægger op til seriøs debat om fremtiden

EU-Kommissionens formand erkender, at EU ofte har lovet mere, end man kunne holde. Men han kritiserer også nationale politikere for ikke at stå ved de kompromiser, de selv har indgået i EU. Nu skal Danmark gøre op med sig selv, hvor det vil placere sig i et mere fleksibelt EU.